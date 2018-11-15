Российские фигуристки выиграли медали на турнире в Инсбруке
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Российская фигуристка Анна Тарусина выиграла золотую медаль на турнире серии «Челленджер» — «Альпен Трофи», сообщает «Советский спорт».
На соревнованиях, которые проходят в Инсбруке, Тарусина набрала в сумме 198,76 баллов. За произвольную программу она получила 131,28 баллов, Ранее она показала лучший результат и в коротком прокате.
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Серебряную медаль завоевала еще одна россиянка Серафима Саханович. Она в сумме набрала 174,36 баллов. Другая российская фигуристка Дарья Паненкова снялась с соревнований.
Ранее Тутберидзе рассказала об отношении фигуристки Загитовой к критике.