«Чикаго» переиграл «Сент-Луис» и прервал восьмиматчевую серию поражений в НХЛ
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«Чикаго Блэкхоукс» переиграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Чикаго, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственную шайбу в матче забросил Брент Сибрук.
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«Чикаго» прервал восьмиматчевую серию поражений в регулярном чемпионате.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго, США) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис, США) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
1:0 — Сибрук (Тэйвз, Кейн) — 24:05 (5x4)