«Спартак» платит алименты жене Глушакова

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Дарьи Глушаковой, заявил, что московский «Спартак» выплачивает алименты за полузащитника Дениса Глушакова.

«Мы в суде получили исполнительный лист, передали его в «Спартак», и клуб исполняет данное решение. Здесь вопросов нет», — цитирует Жорина «Спорт-Экспресс».

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«По нашей информации, работодатель Дениса исполняет решение суда. Сколько и как перечисляется, мы, адвокаты, не изучаем. Перед нами такая задача со стороны Дарьи не ставилась.

Поэтому получает ли она средства и сколько – такой вопрос лежит за рамками заключенного между мной и доверителем соглашения», — добавил адвокат.

Ранее сообщалось, что суд арестовал банковские счета Глушакова.