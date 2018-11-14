Россиянка Костенюк вышла в полуфинал чемпионата мира по шахматам

Российская шахматистка Александра Костенюк вышла в полуфинал женского чемпионата мира, сообщает ТАСС.

В матче четвертьфинала российская спортсменка обыграла представительницу Украины Анну Музычук. Две партии завершились ничейным результатом, а вот на тай-брейке Костенюк была сильнее своей соперницы.

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В полуфинальной игре россиянка сразится с соперницей из Китая Цзюй Вэньцзюнь.

Стоит отметить, что в полуфинал вышла еще одна россиянка Екатерина Лагно. Ее соперница будет определена позже.

Ранее сообщалось, что российская шахматистка вышла в полуфинал чемпионата мира.