Молодежная сборная России одержала разгромную победу в пятом матче суперсерии
Молодежная сборная России нанесла разгромное поражение сборной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) в пятом матче суперсерии, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Шербруке, завершилась со счетом 5:1 в пользу подопечных Валерия Брагина. В составе победителей отличились Никита Шашков, Иван Муранов, Артем Галимов, Кирилл Слепец и Иван Чехович. У хозяев площадки шайбу забросил Пьер-Оливье Жозеф.
Молодежная сборная России вышла вперед в шестиматчевой серии — 3-2.
Хоккей. Суперсерия
Юниорская лига Квебека — Россия U-20 — 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)
0:1 — Шашков (Колтыгин, Муранов) — 03:03;
1:1 — Жозеф (Гюэ, Арве-Пинар) — 06:47;
1:2 — Муранов (Шашков, Колтыгин) — 15:58;
1:3 — Галимов (Хованов, Чехович) — 37:58;
1:4 — Слепец — 51:02;
1:5 — Чехович (Хованов) — 51:52.