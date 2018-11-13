Червиченко оценил назначение Кононова на пост главного тренера «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о назначении Олега Кононова на пост главного тренера в московский «Спартак», передает Sport24.

Кононов возглавил столичную команду 12 ноября.

«Даже не понимаю, где искать логику этого назначения. Может быть, из-за того, что он такой же симпатичный блондин, как Каррера. Может, какой-то стиль подбирается на лавку. Другого объяснения вообще не нахожу.

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Человек очень спокойный, без импульсов. Мне кажется, что «Спартак» и его колючие игроки — это точно не тот коллектив, который позволит такому характеру превалировать над ними. На мой взгляд, сейчас «Спартаку» больше нужен дрессировщик, чем убаюкиватель.

Посмотрим. Иногда бывает так, что ничего не предвещает успеха, а он приходит. Но на мой взгляд, в этой ситуации один шанс из десяти. Девять в пользу того, что вряд ли получится», — заявил Червиченко.

Ранее тренерский штаб Кононова в «Спартаке» был раскритикован.