Судья в Англии отстранен из-за монетки и своей забывчивости

Российским арбитрам показана красная карточка sitesuccessorg.ru
Видео по теме

Арбитр Дэвид Макнамара дисквалифицирован Футбольной ассоциацией Англии (FA) на три недели после курьезного происшествия, сообщает «Советский спорт».

По информации The Mirror, инцидент произошел на матче женской Суперлиги между «Манчестер Сити» и «Редингом» 26 октября. Судья забыл монетку, с помощью которой определялось на какой половине поля начнут игру команды.

Реклама

Капитанам пришлось решать этот вопрос с помощью игры Камень, ножницы, бумага. При этом встреча транслировалась по телевидению.

Макнамара отстранен от обслуживания матчей в период с 26 ноября по 16 декабря. У него есть право обжаловать наказание.

Ранее тренер «Эмполи» получил дисквалификацию за богохульство.