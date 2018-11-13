Российская шахматистка вышла в полуфинал чемпионата мира

Российская шахматистка Екатерина Лагно пробилась в полуфинал женского чемпионата мира, сообщает ТАСС.

Российская спортсменка обыграла представительницу Китая Лэй Тинцзе по итогам двух партий со счетом 2:0.

Стоит отметить, что пока не решилась судьба еще одной россиянки. В 1/4 финала Александра Костенюк пока дважды сыграла вничью с украинкой Анной Музычук. 14 ноября соперницы на тай-брейке продолжат борьбу за выход в полуфинал соревнований.

Ранее три российские шахматистки вышли в третий круг чемпионата мира по шахматам.