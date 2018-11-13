Серена Уильямс признана женщиной года
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Американская теннисистка Серена Уильямс признана женщиной года по версии журнала GQ, сообщает «Советский спорт».
37-летняя спортсменка попала на одну из обложек декабрьского номера журнала, посвященного людям года. Финалистка «Уимблдона» и US Open признанна журналом «чемпионкой года»
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Теннисистка является бывшей первой ракеткой мира, 23 раза становилась обладательницей титулов на турнирах Большого шлема.
В минувшем сезоне Серена Уильямс вернулась из декрета в большой теннис, одержала 18 побед в 24 матчах и дошла до финалов US Open и Уимблдона.
Ранее сообщалось, что Джокович одержал победу над Изнером в турнире ATP в Лондоне.