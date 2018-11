Молодежная сборная России разгромила OHL в матче Суперсерии

Молодежная сборная России одержала победу над Хоккейной лигой Онтарио (OHL) в матче Суперсерии, сообщает «Советский спорт».

Национальная команда одолела Канаду с разгромным счетом 4:0.

В составе победителей исполнили голы Александр Романов, Павел Шэн, Александр Яремчук и Кирилл Слепец.

Счет в серии стал равным — 2:2.

Сборной России предстоит сыграть с командой юниорской лиги Квебека 14 и 16 ноября.

Ранее петербургский СКА победил екатеринбургский «Автомобилист» (5:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Хоккей. Суперсерия.

Россия — Канада — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

1:0 – Александр Романом (Галимов) – 0:57

2:0 – Павел Шэн (Ольшанский, Старков) — 19:08

3:0 — Александр Яремчук (Саморуков, Старков) — 47:06

4:0 — Кирилл Слепец (Галимов, Ольшанский) — 53:57

Second period highlights from Game 4 of 2018 @CIBC #CANvsRUS:@russiahockey_en still leads @OHLHockey 2-0 with shots 18-18.



Kochetkov 10/10 in the 2nd.

Jones @PetesOHLhockey 9/9.



LIVE STATS : https://t.co/2gC56WAKVr pic.twitter.com/JyeyGRkVXW