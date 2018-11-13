Молодежная сборная России разгромила OHL в матче Суперсерии
Молодежная сборная России одержала победу над Хоккейной лигой Онтарио (OHL) в матче Суперсерии, сообщает «Советский спорт».
Национальная команда одолела Канаду с разгромным счетом 4:0.
В составе победителей исполнили голы Александр Романов, Павел Шэн, Александр Яремчук и Кирилл Слепец.
Счет в серии стал равным — 2:2.
Сборной России предстоит сыграть с командой юниорской лиги Квебека 14 и 16 ноября.
Ранее петербургский СКА победил екатеринбургский «Автомобилист» (5:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хоккей. Суперсерия.
Россия — Канада — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
1:0 – Александр Романом (Галимов) – 0:57
2:0 – Павел Шэн (Ольшанский, Старков) — 19:08
3:0 — Александр Яремчук (Саморуков, Старков) — 47:06
4:0 — Кирилл Слепец (Галимов, Ольшанский) — 53:57
Second period highlights from Game 4 of 2018 @CIBC #CANvsRUS:@russiahockey_en still leads @OHLHockey 2-0 with shots 18-18.— CanadianHockeyLeague (@CHLHockey) 13 ноября 2018 г.
������ Kochetkov 10/10 in the 2nd.
������ Jones @PetesOHLhockey 9/9.
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