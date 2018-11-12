Кононов назначен новым главным тренером «Спартака»

Московский «Спартак» назначил Олега Кононова на пост главного тренера клуба, сообщает ТАСС.

«Соглашение «Спартака» с Кононовым рассчитано до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по итогам нынешнего, цели на который остаются прежними: попадание в Лигу чемпионов, победа в Олимп — Кубке России и выход в 1/4 финала Лиги Европы», — говорится в заявлении пресс-службы, опубликованном на официальной странице клуба в «ВКонтакте».

Реклама

В нынешнем сезоне Кононов тренировал тульский «Арсенал». Под руководством 52-летнего специалиста клуб набрал 17 очков в 14 встречах. До этого Кононов возглавлял в российском первенстве «Краснодар» и грозненский «Ахмат».

«Спартак» 22 октября отправил в отставку итальянца Массимо Карреру. В последних матчах исполняющим обязанности главного тренера являлся Рауль Рианчо. В сезоне-2018/19 красно-белые набрали 19 очков.

Ранее сообщалось, что «Спартак» уволил тренера вратарей.