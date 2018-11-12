Посол Монако высказалась о скандале с Рыболовлевым

Чрезвычайный и полномочный посол Монако в России Мирей Петтити заявила, что посольство княжество не имеет информации о ходе расследования дела российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева.

«Что касается действий господина Рыболовлева, никаких комментариев. Есть ряд нюансов, которые являются неразглашаемыми. Если бы имела возможность что либо разгласить, или принимать какие-то решения, работала бы немного в другой сфере, юридической», — цитирует Петтити ТАСС.

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Посол добавила, что борьба с коррупцией в княжестве «проводится в весьма широком масштабе», это «доказывает, что княжество Монако не допускает на своей территории даже каких-то возможностей для развития подобного рода мнений».

8 ноября сообщалось, что Рыболовлеву предъявлено обвинение в коррупции. Владелец футбольного клуба «Монако» был выпущен на свободу под юридическим контролем.

Ранее вице-президент «Монако» высказался о возможной смене владельца клуба.