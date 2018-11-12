СМИ: «Спартак» уволил тренера вратарей

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун на матче своего клуба РИА Новости
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Московский «Спартак» уволил тренера вратарей Джанлуку Риомми, сообщает Sport24.

По информации издания, новым тренером вратарей «Спартака» станет Даниэл Тудор, который входит в штаб наставника тульского «Арсенала» Олега Кононова.

Итальянский специалист работал в «Спартаке» с лета 2014 года.

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Красно-белые занимают девятое место в чемпионате России после 14 туров. В активе команды 19 очков. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» пропустил 15 мячей.

Кононов является главным кандидатом на пост наставника столичного клуба. На данный момент исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» является Рауль Рианчо.

Ранее экс-владелец «Спартака» назвал «идиотизмом» возможное назначение Кононова.