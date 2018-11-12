Экс-владелец «Спартака» назвал «идиотизмом» возможное назначение Кононова

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном назначении Олега Кононова на пост главного тренера красно-белых.

«Трудно представить более глупое решение. «Спартаку» нужен более заслуженный тренер. Когда клуб берет Карпина или Черчесова — это решение хотя бы понятно. Кононов же не смог ничего добиться с одним из богатейших клубов страны. Если «Спартак» еще денег за него заплатит, то это вообще на уровне идиотизма», — цитирует Червиченко Rusfootball.info.

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Главный тренер тульского «Арсенала» Кононов является главным кандидатом на пост наставника столичного клуба.

Ранее сообщалось, что » target=«_blank»>главный тренер «Арсенала» попрощался с командой.