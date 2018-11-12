Форвард сборной Швеции прокомментировал игру России в Еврохоккейтуре

Нападающий сборной Швеции и казанского «Ак Барса» Антон Ландер прокомментировал матч против сборной России в рамках первого этапа Еврохоккейтура, передают «Известия».

Форвард отметил значимость встречи с Россией для предстоящих выступлений команды.

«Наш тренерский штаб проверяет экспериментальные сочетания. Понятно, что сборная России тоже играла не самым стабильным составом, но в ней было несколько олимпийских чемпионов, а также игроков с опытом выступлений на чемпионатах мира и в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Поэтому класс русских сказался во встрече с нами. Этот матч очень полезен для нас в плане разбора ошибок и улучшения своей игры на будущих этапах», — рассказал Ландер.

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Сборная России одержала победу на Финляндией (3:0) и Швецией (4:1), а также проиграла сборной Чехии (2:5).

Ранее олимпийская национальная команда одолела Швейцарию в матче традиционного Кубка Германии.