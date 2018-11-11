Виталий Кличко поздравил Усика с победой над Беллью

Экс-чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко поздравил соотечественника Александра Усика с победой над британцем Тони Беллью, сообщает «Советский спорт».

«Поздравляю Александра Усика и Украину с победой! Это был сложный поединок двух сильных соперников. И победил сильнейший! Спасибо, Саша, за эмоции, которые получили миллионы зрителей от твоего напряженного и зрелищного боя, за твою волю к победе, за победу в честь Украины!» — написал Кличко в фейсбуке.

Поединок между Усиком и Беллью прошел 11 ноября в Манчестере и завершился нокаутом в восьмом раунде. Украинец защитил титулы чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.