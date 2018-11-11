Усик проигрывал Беллью по очкам на момент остановки боя
Украинский боксер Александр Усик проигрывал по очкам британцу Тони Беллью на момент остановки боя, сообщает «Советский спорт».
Российский судья Юрий Копцев выставил равный счет 67:67, однако британец Стив Грей и мексиканец Алехандро Лопе отдавали предпочтение представителю Великобритании — 67:66 и 68:65 соответственно.
Поединок прошел 11 ноября в Манчестере. Усик нокаутировал британца Беллью в восьмом раунде и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) в первом тяжелом весе. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.
Ранее промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн высказался о возможном поединке британца с Усиком.