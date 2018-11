Белью объявил о завершении карьеры после проигрыша Усику

Британский боксер Тони Белью после проигрыша 11 ноября украинцу Александру Усику объявил о завершении карьеры, передает «Советский спорт».

После поединка американец поцеловал Усика и пожелал ему удачи.

«Я старался изо всех сил и отдал все, что у меня есть. Усик — исключительный боксер, он заслуживает те аплодисменты, которые получает. Я проиграл величайшему человеку, с которым когда-либо выходил на ринг, желаю ему успехов в дальнейшем. Для меня же это определенно конец», — заявил Белью.

Украинец одолел соперника в бою за чемпионские пояса в первом тяжелом весе по версиям WBC, WBA, IBF и WBO в восьмом раунде.

