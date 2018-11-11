Головин и еще десять игроков «Монако» пропустят матч с «ПСЖ»
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Российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин не выступит за команду в матче против «Пари Сен-Жермена» в рамках 13-го тура чемпионата Франции, сообщает «Советский спорт».
Хавбек пропустит матч из-за травмы лодыжки.
Также на игре будут отсутствовать основной защитник клуба Камиль Глик, нападающие Стеван Йоветич и Адама Траоре, вратарь Даниэль Субашич и многие другие.
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Встреча состоится 11 ноября в 23.00 по московскому времени.
Ранее российский бизнесмен и владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев, обвиняемый княжеством в коррупции и «торговле влиянием», прибыл в Москву.