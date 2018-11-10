Критику американцев в адрес Малкина сравнили с санкциями против России

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал требования в США дисквалифицировать нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина за силовой прием на игроке «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джее Оши в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает Russia-Hockey.

Замглавы высказался относительно того, что американские СМИ просят дисквалифицировать российского форварда за нарушение правил.

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«Могу сказать, что никакого умысла в действиях Жени не было, он, как обычно, мчался с шайбой в атаку, а оппонент просто неудачно подкатился. Да и о чем вообще здесь речь, если Малкин — один из самых умных, конструктивных и чистых игроков мирового хоккея?!», — подчеркнул вице-президент,

Он также сравнил недовольство жителей США с политической ситуацией.

«США — большая страна, в которой много адекватных людей, но в то же время есть и странноватые личности, это факт. Мы считаем, что только такие личности требовали дисквалифицировать Малкина. Это такой же нонсенс, как, скажем, санкции против России или импичмент Трампу», — поделился мнением Величкин.

Малкин был удален арбитром на 43-й минуте: он наехал на соперника, тем самым сбив его с ног.

Встреча закончилась победой команды Столичного дивизиона со счетом 2:1.

Ранее нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби сказал, что в команде недовольны серией поражений в регулярном чемпионате НХЛ.