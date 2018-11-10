Российский боец Мирзаев нокаутировал бразильца Сантоса

Российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев одержал победу над Глерестоном Сантосом на турнире ACB 90, сообщает «Советский спорт».

Во втором раунде российский спортсмен отправил в нокаут своего соперника.

Этот поединок стал первым для Мирзаева в промоушене Absolute Championship Berkut (ACB). При этом последний поединок россиянин проводил в 2016 году, тогда он проиграл грузину Левану Макашвили в рамках организации Fight Nights.

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Боец не мог драться почти два года из-за того, что в конце 2016 года был сильно избит в своей квартире, после чего спортсмену даже потребовалась операция.

На счету Мирзаева 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Ранее Мирзаев рассказал о своем отношении к ирландскому спортсмену Конору Макгрегору.