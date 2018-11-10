Каруана счел за счастье ничью с Карлсеном

Американский шахматист Фабиано Каруана прокомментировал первую партию матча за мировую корону против норвежца Магнуса Карлсена, передает «Советский спорт».

Партия завершилась на 115-м ходу игры после того, как спортсмены согласились на ничью.

«Я проиграл начало матча. У меня было сложное положение. Магнус начал обыгрывать меня. После мне удалось защитить позицию. Это был не самый приятный опыт, чтобы отзащищаться в чрезвычайно длинном матче, играя при этом белыми. Я думаю, что мне посчастливилось закончить матч вничью.

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Обычно при игре белыми вы не можете быть довольны ничейным результатом. Но, учитывая мою позицию, я очень счастлив. Я рад, что не проиграл», – цитирует американца пресс-служба турнира.

Вторая партия матча пройдет 10 ноября. Каруана сыграет черными фигурами, Карлсен — белыми.

Ранее сообщалось, что Карлсен доволен ничьей в первой партии с Каруаной.