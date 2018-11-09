СМИ: «Милан» не устраивает назначенная «Зенитом» сумма за Паредеса

«Милан» поставил перед собой задачу приобрести полузащитника петербургского «Зенита» Леандро Паредеса, сообщает «Советский спорт».

По информации Corriere dello Sport, итальянский клуб намерен заменить аргентинским футболистом хавбека Лукаса Бильи, который получил серьезную травму и выбыл из команды на четыре месяца.

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СМИ утверждают, что сине-бело-голубые просят за Паредеса €30 млн. Однако руководство «Милана» не устраивает такая цена, так как сам Паредес хочет вернуться в итальянский футбол.

До «Зенита» полузащитник играл за итальянские команды «Рома», «Эмполи» и «Кьево».

Ранее главный тренер «Бордо» Эрик Бедуэ прокомментировал ничью своей команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита» (1:1).