Олимпийская чемпионка мечтала выйти замуж за «колбасного магната»

Российская фехтовальщица Яна Егорян рассказала о своей детской мечте, передает Sport24.

Олимпийская чемпионка призналась в любви к мясу, а также рассказала, что в детстве мечтала стать женой колбасного магната.

«Вообще, я так скажу: самая любимая еда — это колбаса. У меня была в детстве мечта: я хочу выйти замуж за колбасного магната, чтобы я могла зайти на завод своего мужа и наесться колбасы на всю жизнь. Я ем абсолютно все, кроме печени, просто на дух ее не переношу, убей — не смей. Хотя, конечно, если прямо надо, то может быть», — сказал Егорян.

Ранее сообщалось, что выступление сборной России на ЧМ по фехтованию признано неудовлетворительным.