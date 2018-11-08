Сборная России обыграла Финляндию в первом матче Кубка Карьяла

Сборная России по хоккею обыграла команду Финляндии в первом матче Кубка Карьяла, сообщает ТАСС.

Матч прошел в Хельсинки и завершился со счетом 3:0 в пользу российской команды.

Шайбы забросили Михаил Григоренко на 4-й минуте, Никита Нестеров на 12-й и Андрей Педан на 35-й. Стоит отметить, что последний хоккеист впервые был вызван в сборную России.

Реклама

Следующий матч Россия проведет против Швеции 10 ноября.

Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее тренер сборной России по хоккею оценил шансы команды против Финляндии.