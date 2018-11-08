Тренер сборной России по хоккею оценил шансы команды против Финляндии

Старший тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал предстоящий матч с Финляндией в рамках Кубка Карьяла, передает ТАСС.

Наставник предположил, что финская команда поменяет тактику ведения игры.

«На последних тренировках попробовали новые сочетания, что-то тактически. Надеюсь, что сегодня все получится. Видео игры финнов посмотрели, у них новый тренер, и мы думаем, что финны будут играть в более агрессивный хоккей», — поделился мнением специалист.

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Также он отметил, что знает тренера соперников по совместной работе в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Тренера мы знаем по КХЛ, и до этого он работал со сборной, поэтому мы ждем тяжелую игру», — подчеркнул Жамнов.

В 2012 — 2014 годах наставник сборной Финляндии возглавлял петербургский СКА.

Встреча состоится 8 ноября в 19.30 по московскому времени.

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