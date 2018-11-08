Национальная хоккейная лига (НХЛ) хочет провести несколько матчей Кубка мира 2020 года в Европе, сообщает ТАСС.

По информации The Fourth Period, организация на данный момент рассматривает вариант встреч на территории городов Европы.

«Можно с уверенностью сказать о том, что турнир не будет проходит в одном месте. Мы собираемся проводить игры в разных местах, часть из которых может состояться в Европе. О точной дате проведения Кубка мира будет известно к январю. Сейчас мы больше склоняемся к тому, чтобы провести его в сентябре 2020 года», — заявил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

Реклама

Также он отметил, что в соревновании не будут участвовать сборные Европы или молодые команды Северной Америки, как в прошлый раз.

«Думаю, это была единоразовая акция. Мы предпочитаем, чтобы в турнире выступали команды, состоящие из хоккеистов одной страны», — подчеркнул представитель организации.

Все матчи предыдущего Кубка мира 2016 года проходили в Торонто.

Ранее капитан екатеринбургского «Автомобилиста» Найджел Доус, лидирующий в списке бомбардиров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), назвал рецепт успеха своей команды.