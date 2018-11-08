Хет-трик Жезуса помог «Манчестер Сити» разгромить «Шахтер» в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» нанес разгромное поражение донецкому «Шахтеру» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Габриэль Жезус, также отличились Давид Сильва, Рахим Стерлинг и Риад Марез.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Манчестер Сити» с девятью очками возглавляет турнирную таблицу группы F. «Шахтер» (два очка) располагается на четвертой строчке.

Лига чемпионов. Группа F. 4-й тур

«Манчестер Сити» (Манчестер, Англия) — «Шахтер» (Донецк, Украина) — 6:0

Голы: 1:0 — Сильва, 13; 2:0 — Жезус, 24; 3:0 — Стерлинг, 49; 4:0 — Жезус, 72 (пенальти); 5:0 — Марез, 84; 6:0 — Жезус, 90+2