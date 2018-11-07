Лидер «Автомобилиста» раскрыл секрет успеха клуба в КХЛ

Капитан екатеринбургского «Автомобилиста» Найджел Доус, лидирующий в списке бомбардиров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), назвал рецепт успеха своей команды, сообщает газета «Известия».

Клуб из Екатеринбурга завершил первый отрезок сезона в ранге лидера лиги.

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«У нас есть баланс во всех звеньях, а тренерский штаб равномерно распределяет нагрузки и игровое время между хоккеистами. Все четыре атакующих звена нашей команды могут взять игру на себя, отлично действует в воротах Якуб Коварж, хороша оборона, а также есть поставленная игра в неравных составах.

И самое главное: тренер не устает напоминать, что мы еще ничего не выиграли, поэтому не имеем права безответственно подходить к каждому следующему матчу», — сказал Доус.

В этом сезоне хоккеист забросил 11 шайб и отдал 22 результативные передачи.

Ранее олимпийский чемпион высказался о проведении матчей между клубами НХЛ и КХЛ.