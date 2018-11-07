Передача Панарина помогла «Коламбусу» обыграть «Даллас»
«Коламбус Блю Джекетс» на своем льду одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «жакетов», сообщает «Советский спорт».
В составе победителей авторами заброшенных шайб стали Энтони Дюклер, Маркус Нутиваара, Ник Фолиньо и Райан Мюррей. Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин отметился результативной передачей, а голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 26 бросков по своим воротам из 27.
У гостей единственным голом отметился Джейми Бенн.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — «Даллас Старз» (Даллас) — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
1:0 — Дюклер (Веренски, Дженнер) — 19:00 (5x4),
2:0 — Нутиваара (Панарин, Савар) — 31:05,
3:0 — Фолиньо (Веннберг) — 37:14,
3:1 — Бенн (Хейсканен, Клингберг) — 43:55 (5x4),
4:1 — Мюррей (Джонс, Дубински) — 58:06 (en)
Four different goal scorers.— Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) 7 ноября 2018 г.
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