Источник назвал зарплату Кононова в «Спартаке»

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов РИА Новости
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Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононова сменит место работы. Как сообщает Sport24, специалист возглавит московский «Спартак».

По информации источника, Кононов подпишет с красно-белыми контракт до конца сезона-2018/19. Зарплата 52-летнего специалиста на посту главного тренера московского клуба составит €600 тысяч. При этом руководство «Спартака» оставит за собой право автоматически продлить контракт еще на один год в случае успешной работы Кононова.

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Наставник «Арсенала», по сообщениям СМИ, разорвет соглашение с тульской командой после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским «Анжи», после чего возглавит московский клуб, исполняющим главного тренера которого является испанец Рауль Рианчо.

После 13-го тура тульский «Арсенал» располагается на 12-м месте, имея в своем активе 14 очков. «Спартак» с 19-ю баллами занимает шестое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Кононов написал заявление об увольнении из «Арсенала».