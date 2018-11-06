Черчесов хочет поговорить с главным тренером «Монако» о Головине

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов намерен встретиться с полузащитником «Монако» Александром Головиным и тренером клуба Тьерри Анри, сообщает «Спорт-Экспресс».

Наставник национальной команды хочет узнать у французского специалиста о состоянии российского хавбека.

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«Что касается травмы Головина, то думаю, что в самое ближайшее время мы будем четко понимать, позволит ли она ему принять участие в ближайших матчах сборной России в Германии и Швеции. Главный тренер сборной Станислав Черчесов сейчас находится в Монако. Сегодня он посетит матч этой команды с «Брюгге», а также планирует лично встретиться с Головиным и наставником «Монако» Тьерри Анри и прояснить ситуацию», — поделился информацией пресс-атташе команды Игорь Владимиров.

Сборной России предстоят товарищеский матч против Германии 15 ноября, а также встреча со Швецией в рамках Лиги наций 20 ноября.

Ранее Олег Артемов, агент Головина, рассказал о сроках восстановления футболиста от травмы, полученной им во встрече с «Реймсом» в чемпионате Франции (0:1).