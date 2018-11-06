Фетисов считает «глупостью» запрет на спортсменов в Госдуме

Прославленный отечественный хоккеист Вячеслав Фетисов прокомментировал слова четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова о необходимости запретить спортсменам работать в Госдуме, передает радиостанция «Говорит Москва».

По мнению Тихонова, спортсмены после окончания карьеры должны «заниматься своим делом», а не становиться депутатами.

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«Чем спортсмен отличается от другого гражданина нашей страны? Он избирается, имеет возможность свою позицию отстаивать в Госдуме. Кто ему может запретить, тем более законом? Это глупость какая-то. Есть разные депутаты, которые активны, полезны, есть неактивные и бесполезные. Все зависит от их гражданской позиции», — сказал Фетисов.

Ранее сообщалось, что Владислав Третьяк и Фетисов покинули совет директоров КХЛ.