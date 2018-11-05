Богатейший бизнесмен Чехии хочет купить «Рому»

Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский заинтересован в покупке итальянской «Ромы», которая принадлежит американцу Джеймсу Паллотте, сообщает «Советский спорт».

По информации La Repubblica, 43-летний Кржетинский был готов купить «Милан», но его предложение в €600 млн было отвергнуто фондом Elliott Management, владеющим контрольным пакетом акций «россонери».

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Как сообщает Corriere della Sera, Кржетинский, являющийся поклонником футбола и акционером пражской «Спарты», теперь переключил внимание на «Рому». Однако, по слухам, в планы Паллотты, нынешнего владельца «волков», не входит продажа клуба.

Ранее «Лацио» одержал победу с крупным счетом над СПАЛом в матче 11-го тура Серии А.