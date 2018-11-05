«Барселона» заинтересована в приобретении защитника «Зенита» Ивановича

Каталонская «Барселона» заинтересована в приобретении защитника петербургского «Зенита» Бранислава Ивановича, сообщает «Советский спорт».

По информации Mundo Deportivo, главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде намерен решить проблемы в обороне.

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Игрок сине-бело-голубых является лишь одной из кандидатур на место члена каталонской команды. Также наставник рассматривает игроков «Арсенала» Лорана Косьельни и «Челси» Давида Луиса.

Напомним, что сербский спортсмен уже играл за зарубежный клуб, а именно в составе «пенсионеров», однако в 2017 году он вернулся в Россию и подписал контракт на 2,5 года с «Зенитом».

Ранее «Барса» с трудом вырвала победу над «Культураль Леонесей» в первом матче 1/16 финала Кубка Испании.