Защитник ЦСКА рассказал о выбранной тактике на матч с «Ромой»

Защитник ЦСКА Родриго Бекао рассказал о тактике, которую команда выберет на матч четвертого группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы», передает «Советский спорт».

Первую игру, которая прошла в Риме, армейцы проиграли со счетом 0:3. Ответный мачт состоится 7 ноября в Москве.

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«С «Ромой» нам нужно сыграть очень грамотно. Нельзя в таких матчах идти с шашками наголо, с открытым забралом. У нас очень грамотный соперник, в два счета можно нарваться на контрдействия. Нам нужно очень бережно относиться к голевым моментам. Постараемся реализовать их и победить!» — приводит слова Бекао пресс-служба клуба.

Сейчас московский клуб имеет в активе четыре очка и идет на третьем месте в группе.

Ранее эксперт назвал неудачи ЦСКА «издержками роста».