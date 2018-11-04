Стал известен состав сборной России на первый объединенный ЧМ по ММА

Сборная России примет участие в первом объединенном чемпионате мира по ММА, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу Союза ММА России.

Соревнования состоятся с 11-18 ноября в Бахрейне и пройдут под эгидой двух мировых федераций — IMMAF и WMMAA. В этом году заявки на участие подали сборные сразу 52 стран, в том числе Россия, которую представят сразу несколько спортсменов.

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до 52,2 — Шамиль Шахмалиев;

до 56,7 кг — Руслан Сатиев;

до 61,2 кг — Шарапудин Магомедов;

до 65,8 кг — Омарасхаб Юсупов;

до 70,3 кг — Магомед Магомедов;

до 77,1 кг — Ислам Багомедов;

до 84 кг — Джамал Меджидов;

до 93 кг — Магомед Шахрудинов;

свыше 93 кг — Григорий Пономарев.

Сообщается, что вместе с чемпионатом мира в Бахрейне пройдет чемпионат мира среди юниоров (18-20 лет), на участие в котором заявлены спортсмены из 33 стран, в том числе Россия, за которую выступят следующие бойцы.

до 56,7 — Шамиль Бахачилиев;

до 61,2 — Имран Сатиев;

до 65,8 — Данияр Кадыров;

до 70,3 — Резуан Хотов;

до 83,9 кг — Магомедхабиб Умаров;

до 93 кг — Игорь Глазков;

свыше 93 — Шамсудин Махмудов.

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