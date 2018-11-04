В «Оренбурге» высказались относительно шанса появления Глушакова в команде

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин ответил на вопрос, хотел бы клуб видеть в своем составе капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова, сообщает «Спорт-Экспресс».

Футболист вернулся в состав красно-белых после ухода с поста главного тренера Массимо Карреры.

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«Он игрок «Спартака», тем более капитан. Мы сейчас будем предполагать, о том, что может произойти?

Конечно, хотим иметь в составе лучших футболистов. Но это не говорит ни о чем. Если есть какие-то возможности и варианты, другой вопрос. Любой тренер мечтает, чтобы самые мастеровитые игроки находились в его команде, но жизнь диктует свои правила», — сказал Столыпин.

Ранее главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов выразил недовольство работой арбитра Сергея Иванова в матче с московским «Локомотивом».