Матч чемпионата Польши был остановлен из-за масштабного файер-шоу

Матч 14-го тура чемпионата Польши между столичной «Легией» и аутсайдером Экстраклассы «Гурником» из Забже был прерван уже на третьей минуте из-за масштабного файер-шоу, сообщает «Советский спорт».

Поле стадиона имени маршала Юзефа Пилсудского, на котором свои матчи проводит «Легия», заволокло дымом, и арбитры приняли решение остановить игру. Возобновился матч спустя почти 13 минут и начался с отметки 2:30. Матч завершился минимальной победой «Легии».

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«Легия» после 13 туров занимает четвертое место с 23 очками в активе и в двух очках от лидирующего клуба «Лехия». «Гурник» с 12 очками располагается на 15-й позиции.

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