Вьери: сейчас достаточно иметь хороший инстаграм, чтобы быть нападающим

Бывший форвард сборной Италии Кристиан Вьери считает, что современные нападающие снизили требования к себе на футбольном поле, сообщает «Советский спорт».

«Сейчас для того, чтобы быть нападающим, нужно лишь иметь хороший инстаграм. Не нужно забивать по 30 мячей за сезон, не нужно забивать каждое воскресенье.

Реклама

Раньше, если игрок не забивал, он закрывался от внешнего мира, а на следующий день выходил на поле, пересмотрев свои ошибки, чтобы исправиться и стать лучше.

Сейчас такое не происходит. Мое поколение, мы были больными людьми. Мы бредили о голах», — сказал Вьери в эфире Radio Deejay.

Ранее бывший президент Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини назвал своего фаворита на получение ежегодной футбольной награды «Золотой мяч» в 2018 году.