Футболисты «Енисея» не в курсе ситуации с отстранением Аленичева

Защитник красноярского «Енисея» Али Гаджибеков прокомментировал появившуюся информацию о том, что главный тренер клуба Дмитрий Аленичев и его тренерский штаб не будут готовить команду к ближайшему матчу против махачкалинского «Анжи» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Sport24.

«Сегодня была восстановительная тренировка, руководство нам пока ничего не сообщило, футболистам ничего не было сказано. Мы еще сами не понимаем, что происходит. Возможно, завтра наступит ясность по этому поводу. Готовимся к матчу с «Анжи».

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Видел ли я Дмитрия Аленичева и его тренерский штаб? Сегодня нет», — сказал Гаджибеков.

Вместо Аленичева подготовкой команды займется тренерский штаб «молодежки» «Енисея» во главе с Александром Алексеевым.