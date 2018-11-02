Вратарь Шмейхель пытался спасти владельца «Лестера» из горящего вертолета
Вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель пытался спасти владельца клуба Вишая Шриваддханапрабху сразу после крушения вертолета, сообщает «Советский спорт».
Датский голкипер был свидетелем падения вертолета и пытался прорваться к нему. По словам главного тренера «Лестера» Клода Пюэля, сотрудники полиции оттащили Шмейхеля от места трагедии.
«Это так, но я не хочу вдаваться в детали. Каспер увидел и пережил ужасные вещи. Как и остальные игроки, он опустошен, сейчас вся команда грустит», — цитирует Пюэля Daily Express.
Владелец английской футбольной команды погиб 28 октября. После окончания матча десятого тура чемпионата страны между «Лестером» и «Вест Хэмом» (1:1) вертолет Шривадданапрабхи взлетел с поля стадиона, но спустя несколько секунд упал на парковку возле арены. В результате падения транспортное средство загорелось. Прибывшие на место происшествия спасатели и скорая помощь не смогли спасти владельца клуба, двух сотрудников команды, пилота и одного пассажира.
Ранее была объявлена дата похорон бывшего владельца «Лестера».