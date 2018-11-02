«Монреаль» установил рекорд НХЛ по минимальному интервалу между голами

«Монреаль Канадиенс» установил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по минимальному интервалу между голами, сообщает «Советский спорт».

В матче регулярного чемпионата против «Вашингтон Кэпиталз» (6:4) за 22 секунды до сирены отличился Макс Доми, а спустя две секунды в пустые ворота гайбу забросил Йоэль Армия.

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Предыдущий рекорд НХЛ составлял три секунды.

Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на второе место по очкам среди действующих игроков НХЛ.