«Коламбус» переиграл «Сан-Хосе» благодаря 44 сейвам Бобровского
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«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Сан-Хосе, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Энтони Дюклер, Сет Джонс и Ник Фолиньо и Джош Андерсон. У хозяев шайбу забросил Кевин Лабанк.
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Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 44 броска по своим воротам.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе, США) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус, США) — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
1:0 — Лабанк (Кутюр, Влашич) — 11:50;
1:1 — Дюклер (Мюррей, Веннберг) — 16:30;
1:2 — Джонс (Дюклер, Седлак) — 29:15;
1:3 — Фолиньо (Нутиваара) — 38:40;
1:4 — Андерсон — 58:59 (en)