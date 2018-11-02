Экс-форвард «Зенита»: Семак расписался в своей беспомощности

Чемпион СССР в составе петербургского «Зенита» Борис Чухлов прокомментировал матч команды с «Ростовом» в рамках финала 1/8 Кубка России, передает «Спорт день за днем».

Бывший футболист остался недоволен действиями сине-бело-голубых на поле.

«Остаётся только смеяться. Я так понимаю, что команда вообще без тренера играет. Футболисты между собой решают, кто играет, когда играет и во что. Непонятные замены! Счёт 1:1, надо «вырывать» игру, чтобы она не перешла в дополнительное время, а выходит непонятный Эрнани. За четыре минуты до конца выходят Дзюба и Кузяев! Они что, великие маги?! Выйдут — и забьют?» — возмутился спортсмен.

Реклама

Также он подверг критике тренерскую работу Сергея Семака.

«Семак расписался в своей беспомощности, выпуская их за четыре минуты до конца. Если ты хотел выиграть — надо было выпускать их раньше! А не выпускать никакого Эрнани! Убирать Краневиттера, Дриусси и настучать Шатову по башке в раздевалке. Не видно, что ли, что он весь матч играл непонятно во что? А Семак смотрит футбол спокойненько на бровочке, как мы по телевизору», — подчеркнул Чухлов.

Встреча завершилась счетом 3:1 в пользу «Ростова».

Ранее сообщалось, что у Карпина нет эйфории после победы над «Зенитом».