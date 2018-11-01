Агент Нурмагомедова опроверг информацию об отказе бойца посетить заседание суда

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз пркоомментировал информацию о том, что спортсмен отказался присутствовать на слушании по делу о его участии в потасовке после турнира UFC 229, передает «Советский спорт».

Заседание должно состояться 10 декабря. 1 ноября Нурмагомедов якобы дал интервью beIN Sports, где заявил, что не намерен присутствовать в зале суда. Правдивость этой информации поставил под сомнение журналист издания MMA Junkie Джон Морган, который попросил дать комментарий Абдель-Азиза.

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Менеджер заявил, что эта информация является ложью, и спортсмен будет на заседании.

«Это на 100 процентов бред. Будет ли Хабиб присутствовать на заседании Атлетической комиссии? Однозначно, он там будет», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не хочет ехать на слушание по делу о драке в Лас-Вегас.