Дмитрий Черышев признан лучшим тренером Олимп — ФНЛ в октябре

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев признан лучшим тренером Олимп — Футбольной национальной лиги в октябре, сообщает «Советский спорт».

Его команда, одержав победы в трех матчах из пяти в прошлом месяце, набрала 10 очков.

Также на официальном сайте Олимп — ФНЛ завершилось голосование болельщиков, по итогам которого главный тренер волгоградского «Ротора» Роберт Евдокимов достиг наиболее ощутимого результата в октябре. Второе место занял Василий Баскаков, возглавляющий «Томь». Замкнул тройку Черышев.

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На данный момент «Нижний Новгород» занимает пятое место в турнирной таблице Олипм — ФНЛ, отставая от лидирующего «Тамбова» на 9 очков.

Ранее сообщалось, что игрокам другого клуба Футбольной национальной лиги — «Балтики» — пять месяцев не выплачивают зарплату.