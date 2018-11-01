«Реал» хочет обменяться с «Ювентусом» защитниками

Мадридский «Реал» хочет обменяться с туринским «Ювентусом» защитниками, сообщает «Советский спорт».

По информации Tuttosport, клуб хочет передать «старой синьоре» Марсело Виейра, а взамен получить Алекса Сандро.

Оба футболиста сейчас имеют вопросы к руководству. Так, бразилец уже говорил «сливочным», что хочет уйти в «Ювентус» вслед за бывшим товарищем по команде Криштиану Роналду. Сандро же не может договориться с управлением туринской команды по поводу нового контракта.

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Единственная причина, по которой обмен может не произойти, это разница в зарплатах: Марсело получает свыше €10 млн. в год. Такая сумма — проблема для «старой синьоры».

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