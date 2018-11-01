Нападающий «Спартака» высказался об увольнении Епанчинцева

Нападающий московского «Спартака» Робин Ганзл рассказал о подготовке команды к матчу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против столичного «Динамо», передает газета «Известия».

По словам форварда, хоккеисты красно-белых стараются не обращать внимание на уход с поста главного тренера команды Вадима Епанчинцева.

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«Мы стараемся не обращать внимания на перестановки и как можно лучше выполнять на льду все, что от нас требуют тренеры.

Мы по-прежнему идем в зоне плей-офф и должны биться за победу в каждом матче, чтобы подняться как можно выше. Сейчас у нас не самые стабильные результаты, поэтому нужно еще над многим работать, чтобы показывать свою лучшую игру», — сказал Ганзл.

Ранее сообщалось, что Епанчинцев прокомментировал свою отставку.