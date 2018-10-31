Гол Проворова помог «Филадельфии» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ
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«Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей отличились Нолан Патрик, Иван Проворов и Шон Кутюрье. У хозяев дубль оформил Понтус Оберг.
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«Анахайм» потерпел шестое поражение кряду в регулярном чемпионате.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм Дакс» (Анахайм, США) — «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия, США) — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
0:1 — Кутюрье (Жиру, Гостисбер) — 03:07 (5x4);
1:1 — Оберг (Ракелль, Линдхольм) — 21:45;
1:2 — Проворов (Патрик, Жиру) — 28:57;
2:2 — Оберг (Фаулер, Гецлаф) — 57:48 (5x4);
2:3 — Патрик (Линдблом, Хег) — 58:09